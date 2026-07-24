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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtragsmeldung: Borken - Verkehrsunfall auf der Burloer Straße - Fahrradfahrer verstorben

Borken (ots)

Ein 85-Jähriger aus Borken ist an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls verstorben. Am 03.07.2026 war er auf einem Radweg Richtung Burloer Straße in Borken mit einem 65-jährigen Radfahrer kollidiert. Dabei hatte sich der Borkener schwere Verletzungen zugezogen (Original-OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6308358).

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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