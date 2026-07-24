POL-BOR: Nachtragsmeldung: Borken - Verkehrsunfall auf der Burloer Straße - Fahrradfahrer verstorben
Borken (ots)
Ein 85-Jähriger aus Borken ist an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls verstorben. Am 03.07.2026 war er auf einem Radweg Richtung Burloer Straße in Borken mit einem 65-jährigen Radfahrer kollidiert. Dabei hatte sich der Borkener schwere Verletzungen zugezogen (Original-OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6308358).
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