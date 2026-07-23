POL-BOR: Vreden - Frau von Lkw erfasst
Vreden (ots)
Unfallort: Vreden, Up de Hacke;
Unfallzeit: 20.07.2026, 09.45 Uhr;
Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin am Mittwoch in Vreden bei einem Verkehrsunfall erlitten. Dazu kam es gegen 09.45 Uhr auf der Straße Up de Hacke. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Gronau wollte dort nach rechts in Richtung Master Esch abbiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen die 81-Jährige. Rettungskräfte brachten die Vredenerin ins Krankenhaus. (to)
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