POL-BOR: Vreden - Frau von Lkw erfasst

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Robert-Koch-Straße; Tatzeit: zwischen 22.07.2026, 12.00 Uhr, und 23.07.2026, 11.15 Uhr; Bargeld und einen Rucksack haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag aus einem geparkten Wagen gestohlen. Das Auto hatte auf der Einfahrt eines Hauses an der Robert-Koch-Straße gestanden, als es zu der Tat kam. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter ein Funksignal abgefangen haben und sich ...

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