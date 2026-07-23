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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Frau von Lkw erfasst

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Up de Hacke;

Unfallzeit: 20.07.2026, 09.45 Uhr;

Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin am Mittwoch in Vreden bei einem Verkehrsunfall erlitten. Dazu kam es gegen 09.45 Uhr auf der Straße Up de Hacke. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Gronau wollte dort nach rechts in Richtung Master Esch abbiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen die 81-Jährige. Rettungskräfte brachten die Vredenerin ins Krankenhaus. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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