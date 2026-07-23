POL-BOR: Stadtlohn - Werkzeug und Radio entwendet
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Schützenweg;
Tatzeit: zwischen 20.07.2026, 17.00 Uhr, und 22.07.2026, 16.00 Uhr;
Unbekannte sind zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag in Stadtlohn in einen Container eingedrungen. Um hineinzugelangen, hatten sich die Täter gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen ließen sie ein Baustellenradio und Werkzeug mitgehen. Zu der Tat kam es auf einem Gelände am Schützenweg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
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