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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Werkzeug und Radio entwendet

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Schützenweg;

Tatzeit: zwischen 20.07.2026, 17.00 Uhr, und 22.07.2026, 16.00 Uhr;

Unbekannte sind zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag in Stadtlohn in einen Container eingedrungen. Um hineinzugelangen, hatten sich die Täter gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen ließen sie ein Baustellenradio und Werkzeug mitgehen. Zu der Tat kam es auf einem Gelände am Schützenweg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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