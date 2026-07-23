Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl aus abgestelltem Pkw

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Robert-Koch-Straße;

Tatzeit: zwischen 22.07.2026, 12.00 Uhr, und 23.07.2026, 11.15 Uhr;

Bargeld und einen Rucksack haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag aus einem geparkten Wagen gestohlen. Das Auto hatte auf der Einfahrt eines Hauses an der Robert-Koch-Straße gestanden, als es zu der Tat kam. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter ein Funksignal abgefangen haben und sich über diesen Weg Zugang ins Innere verschafften. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Bei Autos, die mit "Keyless-Go-System" ausgestattet sind, können Autodiebe das Funksignal des Schlüssels mit technischen Hilfsmitteln verlängern und somit auch Fahrzeuge öffnen und starten, ohne den Schlüssel tatsächlich zu haben. Es reicht aus, wenn der Schlüssel sich in einem gewissen Abstand zum Fahrzeug befindet. Der Schlüssel kann hierbei also auch im Haus liegen.

Die Polizei rät: "Wenn keine Garage vorhanden ist, deponieren Sie den Schlüssel im Haus möglichst weit weg von der Haustür beziehungsweise vom Fenster. Wenn möglich, nutzen Sie einen Schlüsseltresor, der die Funkwellen abschirmt. Nicht schön aber simpel: Auch mehrere Lagen Alufolie können das Funksignal tatsächlich abschirmen." (to)

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