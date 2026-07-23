POL-BOR: Borken - Nächtlicher Diebstahl
Borken (ots)
Tatort: Borken, Josefstraße;
Tatzeit: zwischen 22.07.2026, 16.30 Uhr, und 23.07.2026, 07.30 Uhr;
Auf Kabelmaterial abgesehen hatten es Unbekannte in Borken. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu Lagerräumlichkeiten an der Josefstraße. Angespielt hat sich das Geschehen in der Nacht zum Donnerstag. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (to)
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