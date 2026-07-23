POL-BOR: Borken - Nächtlicher Diebstahl

Ahaus (ots) - Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Ahaus ein abgestelltes Auto. Der Wagen hatte in einem Parkdeck an der Straße Domhof gestanden, wo es zwischen Montag und Mittwoch zu der Tat kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll ...

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