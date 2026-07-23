POL-BOR: Ahaus - Vandalismus an Pkw

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Cordulastraße; Unfallzeit: 22.07.2026, zwischen 09.15 Uhr und 14.30 Uhr; Am Mittwoch kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Borken-Gemen. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte den Fahrradträger an einem geparkten Multivan. Durch den Zusammenstoß wurde der Träger aus seiner Verankerung gerissen und fiel auf den Boden. Der ...

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