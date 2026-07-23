POL-BOR: Ahaus - Vandalismus an Pkw
Ahaus (ots)
Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Ahaus ein abgestelltes Auto. Der Wagen hatte in einem Parkdeck an der Straße Domhof gestanden, wo es zwischen Montag und Mittwoch zu der Tat kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
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