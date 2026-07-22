Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Mehrere Einbrüche in einer Nacht

Rhede (ots)

Tatorte: Rhede, Butenpaß und Binnenpaß;

Tatzeit: zwischen 21.07.2026, 16.00 Uhr, und 22.07.2026, 07.00 Uhr;

In der vergangenen Nacht kam es im Bereich Rhede zu drei Einbrüchen. Die bislang unbekannten Täter begingen die Tat in allen Fällen zwischen Dienstag 16.00 Uhr, und Mittwochmorgen 07.00 Uhr. Im ersten Fall verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt am Binnenpaß und entwendeten Bargeld.

An der Straße Butenpaß brachen die Täter in einen Bürocontainer ein. Sie entwendeten Kleingeld. Ob weitere Tatbeute erlangt wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

Zuletzt drangen unbekannte Täter in Werkstatträume am Butenpaß ein. Auch hier stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme der Beuteschaden noch nicht abschließend fest.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen wahrgenommen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell