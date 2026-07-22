Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Durch Romance-Scamming um mehrere tausend Euro gebracht

Ahaus (ots)

Sie manipulieren die Gefühle anderer Menschen, um Beute zu machen: Betrüger haben jetzt einen Mann aus Ahaus um mehrere tausend Euro gebracht. Dabei bedienten sie sich der perfiden Masche des Romance Scammings - sie täuschten über das Internet eine Beziehung vor.

Der Ahauser glaubte, im Kontakt mit einer US-Amerikanerin zu sein. Geschickt bauten die Betrüger die Verbindung über einen Zeitraum von mehreren Monaten auf, schickten dazu Fotos und passende emotionale Botschaften. Schließlich kamen die Betrüger zum eigentlichen Kern der Sache: Sie forderten Geld. Das taten die Unbekannten immer wieder aus den unterschiedlichsten Gründen. Dabei ging es auch um Hilfeleistungen in angeblichen Notlagen.

Das Vorgehen der Täter in diesem Fall stellt für die Ermittler der Kripo ein bekanntes Phänomen dar. Experten sprechen dabei vom sogenannten "Scamming": Der vermeintliche Weg zum Glück führt dabei über Vorauszahlungen an einen Betrüger, englisch "Scammer". Eine Variante davon: das Love- oder auch Romance-Scamming. Die Betrüger suchen in Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken nach möglichen Opfern. Auf den ersten Kontakt folgt eine Phase intensiver Liebesbekundungen. Die Täter legen damit psychologisch die Grundlage, um im nächsten Schritt erfolgreich um Geld bitten zu können. Die Betrüger zeigen sich erfinderisch, wenn es darum geht, vermeintliche Notlagen zu schildern.

Die Opfer schöpfen zu diesem Zeitpunkt leider oft nicht so schnell Verdacht. Denn die Täter haben sie bewusst in eine emotionale Abhängigkeit gebracht. Oft ziehen sich derartige Fälle über einen längeren Zeitraum.

Wie die Täter im Detail vorgehen, wie sie sich erkennen lassen und was Betroffene tun sollten schildert die polizeiliche Internetseite https: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/. (jh)

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