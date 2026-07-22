Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - In Fitnessstudio eingebrochen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Butenpaß;

Tatzeit: 22.07.2026, 02.30 Uhr;

In der Nacht zum Mittwoch kam es gegen 02.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Fitnessstudio in Rhede. Beim Eintreffen der Polizei konnte eine zerstörte Scheibe festgestellt werden. Der oder die Täter hatten die Örtlichkeit bereits verlassen. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Objekt am Butenpaß. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

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