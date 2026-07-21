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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Fahrer flüchtet nach Unfall

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 20.07.2026, 10.00 Uhr;

Einen zerstörten Außenspiegel an ihrem Pkw feststellen musste eine Fahrzeugnutzerin am Montagmorgen in Heek. Der Wagen stand auf einer Parkbucht an der Bahnhofstraße in Richtung Kreisverkehr Nienborger Straße abgestellt. Nach Angaben von Zeugen hat ein weißer Transporter gegen 10.00 Uhr den geparkten BMW touchiert. Dabei beschädigte er die linke Fahrzeugseite.

Nach dem Unfall hat sich der unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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