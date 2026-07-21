Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Fahrer flüchtet nach Unfall

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 20.07.2026, 10.00 Uhr;

Einen zerstörten Außenspiegel an ihrem Pkw feststellen musste eine Fahrzeugnutzerin am Montagmorgen in Heek. Der Wagen stand auf einer Parkbucht an der Bahnhofstraße in Richtung Kreisverkehr Nienborger Straße abgestellt. Nach Angaben von Zeugen hat ein weißer Transporter gegen 10.00 Uhr den geparkten BMW touchiert. Dabei beschädigte er die linke Fahrzeugseite.

Nach dem Unfall hat sich der unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)

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