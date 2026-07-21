Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Bäckereifiliale eingebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Weseler Landstraße;

Tatzeit: zwischen 20.07.2026, 18.30 Uhr, und 21.07.2026, 05.00 Uhr;

Nach einem Einbruch in eine Bäckereifiliale sucht die Polizei Zeugen. Die Unbekannten verschafften sich in der Nacht zum Dienstag über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude an der Weseler Landstraße. In der Filiale durchwühlten sie diverse Schubladen und Schränke und machten Bargeld zu ihrer Tatbeute. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell