Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte stehlen Kupferkabel aus Rohbau

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Messingstraße;

Tatzeit: zwischen 17.07.2026, 14.00 Uhr, und 20.07.2026, 10.15 Uhr;

Kupferkabel von einer Baustelle entwendet haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich unbefugt Zutritt zu dem Gelände an der Messingstraße. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen. Im Rohbau schnitten die Unbekannten circa hundert Meter Kupferkabel ab und entwendeten diese. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

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