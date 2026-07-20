POL-BOR: Bocholt - Erstmeldung: Sperrung wegen Auflieger-Brand
Bocholt (ots)
Auf der Bundesstraße 473 brennt der Auflieger eines Lkw. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die B473 wird zwischen B67 und Isselburger Straße gesperrt. Es wird nachberichtet.
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