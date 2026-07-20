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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erstmeldung: Sperrung wegen Auflieger-Brand

Bocholt (ots)

Auf der Bundesstraße 473 brennt der Auflieger eines Lkw. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die B473 wird zwischen B67 und Isselburger Straße gesperrt. Es wird nachberichtet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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