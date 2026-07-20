POL-BOR: Bocholt - Erstmeldung: Sperrung wegen Auflieger-Brand

Südlohn (ots) - Zwei Schutzhütten beschädigt haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Südlohn-Oeding. Im Bereich Panofen haben die Täter sich mit Gewalt an den Sitzbänken des Unterstands zu schaffen gemacht und diesen darüber hinaus auch mit Schmierereien verunstaltet. Solche fanden sich auch in einer weiteren Schutzhütte im Bereich Sickinghook. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in ...

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