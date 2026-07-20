POL-BOR: Kreis Borken / Gescher - Große Resonanz zur Wiegeaktion 2026

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Gescher - Große Resonanz zur Wiegeaktion 2026

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Kreis Borken (ots)

Die Wiegeaktion am vergangenen Freitag ist erneut auf große Resonanz gestoßen. Zahlreiche Urlauberinnen und Urlauber nahmen an der Aktion teil und ließen ihre Fahrzeuge wiegen.

"Weiter... weiter... weiter", ruft der Mitarbeiter des Verkehrsdienstes. Zentimeter für Zentimeter rollt das Wohnmobil auf das längliche Mattengeflecht mit elektronischem Innenleben. Gespannte Blicke in den Außenspiegel, ein gekonntes Wechselspiel zwischen Gas und Bremse - bloß nicht zu weit fahren. Dann steht die Zahl fest. Wie viel bringt das Wohnmobil tatsächlich auf die Waage?

Diese Frage stellten sich am vergangenen Freitag viele Fahrer mit ihren Urlaubsgespannen. Fertig gepackt und aufgereiht, standen sie ab 14 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz in Gescher. Das Team des Verkehrsdienstes ermöglichte allen Interessierten an diesem Tag das Wiegen ihrer Wohnwagengespanne und Wohnmobile.

Ein kurzer Blick auf das Messprotokoll - und aufatmen. Die kleine Zahl auf dem weißen Papier bedeutet für den Familienvater viel. Morgen soll es losgehen: in den Urlaub, in die Sonne. Ein Trip, auf den sich die Familie das ganze Jahr gefreut hat.

Und auch darum ging es bei der Wiegeaktion. Persönliche Momente, verbunden mit präventiven Gesprächen. Das Ziel: Die Menschen für das Thema Ladungssicherung und Überladung sensibilisieren. Und für mehr: Wie werden Kinder richtig gesichert? Was will beachtet sein auf einer langen Urlaubsfahrt, damit alle entspannt und erholt ankommen? Gemeinsam mit dem Team der Verkehrsunfallprävention standen viele Fragen rund um die Urlaubsreise mit dem eigenen Fahrzeug im Fokus.

"Schatz, sollen wir unsere Fahrräder mitnehmen?" Ab auf den Gepäckträger damit. Das erste Grillfleisch in die Kühlboxen. Spanngurte festziehen, damit die Gasflaschen gesichert sind. Und die zweite Hundebox muss auch noch hinten rein. Jedes Teil mit seiner eigenen Bedeutung. Jedes Teil mit seinem eigenen Gewicht.

Zusammen können sie den entscheidenden Unterschied machen. Überladung kann die Fahrsicherheit beeinträchtigen. Das Fahrzeug reagiert anders, der Bremsweg verlängert sich. Und kommt es zu einem Unfall, wird auch das Gewicht des Fahrzeugs zu einer entscheidenden Frage.

"Die Aktion war wieder ein voller Erfolg", zieht Polizeioberkommissar Kevin Szeglat vom Verkehrsdienst eine positive Bilanz. Die schlägt sich in entsprechenden Zahlen nieder. Insgesamt 54 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer nutzten das Angebot: Darunter 32 Pkw mit Wohnanhänger und 22 Wohnmobile. In zwölf Fällen kam es zu einer leichten Überladung.

Damit haben die eingesetzten Polizeikräfte genau das erreicht, worauf es ankommt: Ein neues Bewusstsein für die Fahrzeugbehandlung zu schaffen - und das Sicherheitsrisiko für alle Urlauber zu minimieren. Übrigens: Wer es am Freitag nicht geschafft, kann eine weitere Gelegenheit nutzen: Die nächste Wiegeaktion ist in der Mitte der Sommerferien geplant. (jh)

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