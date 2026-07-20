POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Durch Rolltor eingedrungen
Velen (ots)
Tatort: Velen-Ramsdorf, Südring;
Tatzeit: zwischen 17.07.2026, 13.00 Uhr, und 20.07.2026, 07.30 Uhr;
In eine Lagerhalle eingebrochen sind Unbekannte am Wochenende in Velen-Ramsdorf. Um in das Gebäude eines Betriebs am Südring zu gelangen, hatten die Täter mit Gewalt auf ein Rolltor eingewirkt. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, stand zu Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken Tel. (02861) 9000. (to)
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