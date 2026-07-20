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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zwei Diebstähle am Sonntag

Heiden (ots)

Tatorte: Heiden, Kreuzweg, Römerseestraße;

Tatzeit: 19.07.2026, zwischen 06.30 Uhr und 16.45 Uhr;

Zu zwei Diebstählen kam es am Sonntag durch bislang unbekannte Täter in Heiden:

Im ersten Fall entwendeten die unbekannten Täter einen Blumentopf aus Kupfer. Sie verschafften sich gegen 06.30 Uhr widerrechtlich Zutritt zu einem Grundstück am Kreuzweg. Dort entwendeten sie das Behältnis, das neben der Haustür platziert war. Die zwei Diebe konnten wie folgt beschrieben werden: männlich, beide mit einer schlanken Statur, einer der Täter war zwischen 1,70 Meter 1,80 Meter groß. Beide waren bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose (eine der Marke Adidas und eine der Marke Hummel), schwarzer Pullover und schwarze Schuhe.

Zu dem zweiten Fall kam es am Sonntag gegen 16.45 Uhr: Dort entwendete ein unbekannter Jugendlicher Bargeld aus der Kasse eines Bauernhoflädchens an der Römerseestraße. Der Junge konnte wie folgt beschrieben werden: circa 13 bis 15 Jahre alt, schlanke Statur, kurze blonde wuschelige Haare. Er trug eine kurze Hose und war mit einem Fahrrad mit Fahrradtasche unterwegs.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich an das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. (02861) 9000 zu wenden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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