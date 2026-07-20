POL-BOR: Raesfeld - In Einfamilienhaus eingebrochen

Vreden (ots) - Unbekannte haben sich am vergangenen Wochenende in Vreden an einem Verkaufsautomaten zu schaffen gemacht. Zeugen stellten am Sonntag fest, dass einer von drei Automaten in einem Container an der Lise-Meitner-Straße geöffnet war. Ob es zu einem Diebstahl von Ware kam, ist noch ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für ...

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