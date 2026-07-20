POL-BOR: Raesfeld - In Einfamilienhaus eingebrochen
Raesfeld (ots)
Tatort: Raesfeld, Zum Mummenkap;
Tatzeit: 19.07.2026, zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr;
Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus sucht die Polizei jetzt Zeugen. Die Tat ereignete sich am Sonntagabend zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich durch eine Kellertür gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus an der Straße Zum Mummenkamp. Aus dem Innern entwendeten die Unbekannten Bargeld. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Zum Mummenkamp geben? Zeugen können sich an das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. (02861) 9000 wenden. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell