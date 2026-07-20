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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Automat geöffnet

Vreden (ots)

Unbekannte haben sich am vergangenen Wochenende in Vreden an einem Verkaufsautomaten zu schaffen gemacht. Zeugen stellten am Sonntag fest, dass einer von drei Automaten in einem Container an der Lise-Meitner-Straße geöffnet war. Ob es zu einem Diebstahl von Ware kam, ist noch ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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