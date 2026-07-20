POL-BOR: Vreden - Automat geöffnet
Vreden (ots)
Unbekannte haben sich am vergangenen Wochenende in Vreden an einem Verkaufsautomaten zu schaffen gemacht. Zeugen stellten am Sonntag fest, dass einer von drei Automaten in einem Container an der Lise-Meitner-Straße geöffnet war. Ob es zu einem Diebstahl von Ware kam, ist noch ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
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