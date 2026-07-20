POL-BOR: Gronau - Sachschaden an Pkw
Gronau (ots)
Ort: Gronau, Ochtruper Straße;
Zeit: zwischen 18.07.2026, 22.30 Uhr, und 19.07.2026, 12.00 Uhr;
Beschädigt vorgefunden hat ein Autobesitzer in Gronau seinen Wagen am Sonntagmittag. Er hatte ihn am Abend zuvor an der Ochtruper Straße abgestellt. Der blau lackierte Renault wies Dellen und Kratzer an der Beifahrerseite auf. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
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