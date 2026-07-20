POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Nach Unfall geflüchtet

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Friedrichstraße; Tatzeit: 17.07.2026, zwischen 10.00 Uhr und 15.30 Uhr; Unbekannte sind am Freitag in ein Wohnhaus in Gronau-Epe eingedrungen. Die Täter hatten sich an einer Tür im hinteren Bereich des Gebäudes mit Gewalt zu schaffen gemacht - so gelangten sie ins Innere. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Einbrecher den Tatort ohne Beute. Die zuständige Kriminalinspektion 1 ...

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