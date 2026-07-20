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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Nach Unfall geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Andreasstraße;

Unfallzeit: 18.07.2026, zwischen 13.15 Uhr und 13.50 Uhr;

Ein Unbekannter hat am Samstag in Ahaus-Wüllen einen geparkten Wagen angefahren und ist anschließend geflüchtet. Abgespielt hat sich das Geschehen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Andreasstraße. Dort hatte der dabei beschädigte grau lackierte Dacia zwischen 13.15 Uhr und 13.50 Uhr gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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