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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Neun Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- und Drogeneinfluss - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Neunmal hätte die Fahrt nicht stattfinden dürfen: In der vergangenen Woche stellte die Polizei im Kreis Borken insgesamt neun Verkehrsteilnehmer fest, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilnahmen. Vier Fahrzeugführer standen unter Alkoholeinfluss, fünf weitere waren durch Betäubungsmittel beeinflusst.

Im Einzelnen: Im Nordkreis registrierte die Polizei vier Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ihre Fahrzeuge führten (1 x Stadtlohn, 3 x Gronau). Drei Fahrer steuerten ihre Pkw unter dem Einfluss von Alkohol (2 x Ahaus, 1 x Stadtlohn). Im Südkreis kontrollierten die Einsatzkräfte in Bocholt einen Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss. Zudem stand ein Fahrzeugführer in Isselburg unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Polizei appelliert: Wer Alkohol oder Drogen konsumiert hat, sollte das Fahrzeug stehen lassen. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und schwere Unfälle verursachen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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