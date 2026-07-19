POL-BOR: Gronau-Epe - Einbrecher hebeln Tür auf

Heek (ots) - Unfallort: Heek, Kreisverkehr Legdener Straße / Bundesstraße 70 / Markt; Unfallzeit: 17.07.2026, 21.35 Uhr; Umgekippt ist der Anhänger einer Zugmaschine am Freitag in Heek. Dazu kam es gegen 21.35 Uhr im Kreisverkehr Legdener Straße / Bundesstraße 70 / Markt: Aus diesem wollte die Fahrerin der Zugmaschine in die Straße Markt abbiegen, als nach ersten Erkenntnissen ein Pedelecfahrer die Einmündung ...

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