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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbrecher hebeln Tür auf

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Friedrichstraße;

Tatzeit: 17.07.2026, zwischen 10.00 Uhr und 15.30 Uhr;

Unbekannte sind am Freitag in ein Wohnhaus in Gronau-Epe eingedrungen. Die Täter hatten sich an einer Tür im hinteren Bereich des Gebäudes mit Gewalt zu schaffen gemacht - so gelangten sie ins Innere. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Einbrecher den Tatort ohne Beute. Die zuständige Kriminalinspektion 1 in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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