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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Auto touchiert und weitergefahren

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Klosterstraße;

Unfallzeit: 17.07.2026, 11.50 Uhr;

Ein geparktes Auto gestreift hat ein Unbekannter am Freitag in Stadtlohn. Der Verursacher befuhr die Klosterstraße in Richtung Sprakelstraße vermutlich mit einem silber lackierten Pkw. Zu dem Unfall kam es gegen 11.50 Uhr. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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