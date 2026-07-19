POL-BOR: Stadtlohn - Auto touchiert und weitergefahren
Stadtlohn (ots)
Unfallort: Stadtlohn, Klosterstraße;
Unfallzeit: 17.07.2026, 11.50 Uhr;
Ein geparktes Auto gestreift hat ein Unbekannter am Freitag in Stadtlohn. Der Verursacher befuhr die Klosterstraße in Richtung Sprakelstraße vermutlich mit einem silber lackierten Pkw. Zu dem Unfall kam es gegen 11.50 Uhr. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
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