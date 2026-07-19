Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Gebremst und umgekippt

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Kreisverkehr Legdener Straße / Bundesstraße 70 / Markt;

Unfallzeit: 17.07.2026, 21.35 Uhr;

Umgekippt ist der Anhänger einer Zugmaschine am Freitag in Heek. Dazu kam es gegen 21.35 Uhr im Kreisverkehr Legdener Straße / Bundesstraße 70 / Markt: Aus diesem wollte die Fahrerin der Zugmaschine in die Straße Markt abbiegen, als nach ersten Erkenntnissen ein Pedelecfahrer die Einmündung querte; der Radweg ist dort untergeordnet. Die Fahrerin der Zugmaschine bremste stark ab, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kippte der mit Strohballen beladene Anhänger auf die Seite. Der Pedelecfahrer entfernte sich in Richtung Legdener Straße. Der Unbekannte war circa 65 Jahre alt, trug einen dunklen Fahrradhelm, Jeans und kariertes Hemd. Die Polizei bittet ihn sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden. (to)

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