POL-BOR: Heek - Nach Unfall weggefahren
Heek (ots)
Unfallort: Heek, Krim;
Unfallzeit: 17.07.2026, zwischen 13.00 Uhr und 16.50 Uhr;
Ein unbekannter Radfahrer hat am Freitag in Heek ein geparktes Auto gestreift. Der dabei beschädigte Wagen hatte an der Straße Krim gestanden, wo es zwischen 13.00 Uhr und 16.50 Uhr zu dem Unfall kam. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
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