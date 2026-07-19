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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Nach Unfall weggefahren

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Krim;

Unfallzeit: 17.07.2026, zwischen 13.00 Uhr und 16.50 Uhr;

Ein unbekannter Radfahrer hat am Freitag in Heek ein geparktes Auto gestreift. Der dabei beschädigte Wagen hatte an der Straße Krim gestanden, wo es zwischen 13.00 Uhr und 16.50 Uhr zu dem Unfall kam. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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