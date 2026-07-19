POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen
Borken (ots)
Unfallort: Borken, Heidener Straße;
Unfallzeit: 18.07.2026, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr;
Gegen ein abgestelltes Auto gefahren ist ein Unbekannter am Samstag in Borken. Der dabei beschädigte rote Hyundai hatte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Heidener Straße gestanden. Dort kam es zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr zu der Kollision. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)
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