POL-BOR: Bocholt - Fenster halten stand
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Markgrafenstraße;
Tatzeit: zwischen 16.07.2026, 16.30 Uhr, und 17.07.2026, 09.30 Uhr;
In eine Kindertageseinrichtung eindringen wollten Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt. Die Täter machte sich an zwei Fenstern zu schaffen, um in das Gebäude an der Markgrafenstraße zu gelangen. Sie scheiterten jedoch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)
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