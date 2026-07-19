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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fenster halten stand

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Markgrafenstraße;

Tatzeit: zwischen 16.07.2026, 16.30 Uhr, und 17.07.2026, 09.30 Uhr;

In eine Kindertageseinrichtung eindringen wollten Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt. Die Täter machte sich an zwei Fenstern zu schaffen, um in das Gebäude an der Markgrafenstraße zu gelangen. Sie scheiterten jedoch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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