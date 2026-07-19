Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Zusammenprall geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Rebenstraße;

Unfallzeit: 18.07.2026, zwischen 09.30 Uhr und 17.00 Uhr;

Ein Unbekannter ist am Samstag in Bocholt vermutlich mit einem Fahrrad oder einem E-Scooter gegen ein geparktes Auto geprallt. Darauf lassen die Spuren schließen, die sich an dem beschädigten Fahrzeug gefunden haben. Zu dem Unfall muss es zwischen 09.30 Uhr und 17.00 Uhr an der Rebenstraße gekommen sein. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Ob dieser sich bei der Kollision verletzt hat, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

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