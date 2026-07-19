POL-BOR: Bocholt - Wagen nachts zerkratzt
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Schützenstraße;
Tatzeit: zwischen 17.07.2026, 18.00 Uhr, und 18.07.2026, 09.45 Uhr;
Mutwillig hat ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag in Bocholt ein geparktes Auto beschädigt. Der Pkw hatte an der Schützenstraße gestanden, wo es zwischen Freitagabend, 18.00 Uhr, und Samstagmorgen, 09.45 Uhr, zu der Tat kam: Der Täter zerkratzte die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell