Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wagen nachts zerkratzt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schützenstraße;

Tatzeit: zwischen 17.07.2026, 18.00 Uhr, und 18.07.2026, 09.45 Uhr;

Mutwillig hat ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag in Bocholt ein geparktes Auto beschädigt. Der Pkw hatte an der Schützenstraße gestanden, wo es zwischen Freitagabend, 18.00 Uhr, und Samstagmorgen, 09.45 Uhr, zu der Tat kam: Der Täter zerkratzte die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

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