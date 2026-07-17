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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Geparkten Wagen angefahren

Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof Reken, Augustin-Wibbelt-Platz;

Unfallzeit: 14.07.2026, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr;

Zu einer Unfallflucht kam es am vergangenen Dienstag in Bahnhof Reken. Ein Unbekannter kollidierte zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr mit einem schwarzen Skoda, der im Bereich Augustin-Wibbelt-Platz stand. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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