POL-BOR: Bahnhof Reken - Geparkten Wagen angefahren

Bocholt (ots) - Einem Trickdiebstahl zum Opfer gefallen sind zwei Senioren am Donnerstag in Bocholt. Gegen 16.45 Uhr klingelte ein unbekannter Mann unangekündigt an der Wohnungstür des Ehepaares und gab sich als Stromableser aus. Nachdem die Senioren ihm Zutritt zur Wohnung gewährt hatten, täuschte er vor, seine Arbeit auszuführen. Unter dem Vorwand, die Toilette ...

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