POL-BOR: Bahnhof Reken - Geparkten Wagen angefahren
Reken (ots)
Unfallort: Bahnhof Reken, Augustin-Wibbelt-Platz;
Unfallzeit: 14.07.2026, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr;
Zu einer Unfallflucht kam es am vergangenen Dienstag in Bahnhof Reken. Ein Unbekannter kollidierte zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr mit einem schwarzen Skoda, der im Bereich Augustin-Wibbelt-Platz stand. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)
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