Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - E-Scooter kollidiert mit Pedelec

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Blücherstraße;

Unfallzeit: 17.07.2026, 10.45 Uhr;

Eine Pedelecfahrerin hat am Freitag bei der Kollision mit einem E-Scooter in Bocholt leichte Verletzungen erlitten. Die Verursacherin flüchtete.

Das Geschehen spielte sich gegen 10.45 Uhr ab. Eine 58-Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt den Radweg der Blücherstraße aus Richtung Münsterstraße kommend. Nach Angaben der Geschädigten kreuzte in Höhe der Einmündung Reygersstraße ein von links kommender E-Scooter ihren Fahrweg. Dieser war besetzt mit zwei weiblichen Jugendlichen. Sie entfernten sich nach der Kollision. Rettungskräfte brachten die verletzte Bocholterin ins Krankenhaus.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

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