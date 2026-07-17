POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall weggefahren

Schöppingen (ots) - Auf Altmetall abgesehen hatten es Unbekannte am Mittwoch in Schöppingen-Eggerode. Mit einer dreisten Masche wollten die Unbekannten an ihre Beute kommen: Die Männer fuhren auf das Gelände eines Betriebs und behaupteten, den dort lagernden Metallschrott abholen zu wollen - das sei mit der Geschäftsleitung vereinbart. Das erschien einem Mitarbeiter zu Recht verdächtig: Eine Rückfrage in der ...

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