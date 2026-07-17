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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall weggefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Schützenstraße;

Unfallzeit: zwischen 16.07.2026, 22.15 Uhr, und 17.07.2026, 07.00 Uhr;

Angefahren hat ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag ein geparktes Auto in Bocholt. Der dabei beschädigte graue Seat hatte an der Schützenstraße gestanden. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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