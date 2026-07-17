POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall weggefahren
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Schützenstraße;
Unfallzeit: zwischen 16.07.2026, 22.15 Uhr, und 17.07.2026, 07.00 Uhr;
Angefahren hat ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag ein geparktes Auto in Bocholt. Der dabei beschädigte graue Seat hatte an der Schützenstraße gestanden. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)
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