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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannter gibt sich als Stromableser aus - Schmuck entwendet

Bocholt (ots)

Einem Trickdiebstahl zum Opfer gefallen sind zwei Senioren am Donnerstag in Bocholt.

Gegen 16.45 Uhr klingelte ein unbekannter Mann unangekündigt an der Wohnungstür des Ehepaares und gab sich als Stromableser aus. Nachdem die Senioren ihm Zutritt zur Wohnung gewährt hatten, täuschte er vor, seine Arbeit auszuführen. Unter dem Vorwand, die Toilette benutzen zu müssen, verschaffte er sich mutmaßlich Zugang zu weiteren Räumen. Nachdem der Unbekannte die Wohnung verlassen hatte, bemerkte das Ehepaar, dass Schmuck entwendet worden war. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: circa 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß mit schulterlangem schwarzem gelocktem Haar. Der Mann trug ein weißes Hemd mit der Aufschrift "Calvin Klein" auf dem Rücken.

Immer wieder kommt es auch im Kreis Borken zu Trickdiebstählen, bei denen sich Täter als Mitarbeitende von Unternehmen ausgeben, um sich Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen. Die Polizei rät: "Unbekannte nicht in die Wohnung zu lassen. Im Zweifel immer Nachbarn oder Angehörige informieren und um Unterstützung bitten." (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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