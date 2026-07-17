PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Taschendiebstahl beim Einkauf

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Schützenweg;

Tatzeit: 16.07.2026, 17.00 Uhr;

Langfinger haben am Donnerstag in Stadtlohn die Kundin eines Verbrauchermarktes bestohlen. Die Frau hatte sich in einem Geschäft am Schützenweg aufgehalten, wo es gegen 17.00 Uhr zu der Tat kam. Das dabei entwendete Portemonnaie war in einem verschlossenen Korb verstaut, den die Täter unbemerkt geöffnet hatten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die Polizei warnt erneut vor Taschendieben: Täter nutzen insbesondere das Gedränge in Geschäften oder die Ablenkung beim Einkaufen aus. Wertgegenstände und Geldbörsen sollten möglichst nah am Körper und in verschlossenen Innentaschen getragen werden. Taschen und Rucksäcke sollten niemals unbeaufsichtigt bleiben oder offen getragen werden. Wer einen Diebstahl bemerkt oder verdächtige Personen beobachtet, sollte umgehend die Polizei über den Notruf (110) informieren. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 11:12

    POL-BOR: Schöppingen-Eggerode - Metalldiebstahl verhindert

    Schöppingen (ots) - Auf Altmetall abgesehen hatten es Unbekannte am Mittwoch in Schöppingen-Eggerode. Mit einer dreisten Masche wollten die Unbekannten an ihre Beute kommen: Die Männer fuhren auf das Gelände eines Betriebs und behaupteten, den dort lagernden Metallschrott abholen zu wollen - das sei mit der Geschäftsleitung vereinbart. Das erschien einem Mitarbeiter zu Recht verdächtig: Eine Rückfrage in der ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 11:10

    POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Vandalismus gegen Pkw

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus-Alstätte, Runder Berg; Tatzeit: zwischen 14.07.2026, 17.30 Uhr, und 16.07.2026, 07.30 Uhr; Mutwillig haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Ahaus-Alstätte ein Auto beschädigt. Der Wagen hatte auf einem Parkplatz an der Straße Runder Berg gestanden. Die Spurenlage lässt darauf schließen, das Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand den Lack an mehrere Stellen zerkratzt haben. Die ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 09:00

    POL-BOR: Kreis Borken - Polizei zieht Bilanz nach Tempokontrollen im Kreisgebiet

    Kreis Borken (ots) - 89 km/h statt der maximal erlaubten 30 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Pkw über die Vredener Straße in Staadtlohn. Das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Es kommen nun erhebliche Konsequenzen auf den "Temposünder" zu. Nicht nur da: In den letzten Tagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren