Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Taschendiebstahl beim Einkauf

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Schützenweg;

Tatzeit: 16.07.2026, 17.00 Uhr;

Langfinger haben am Donnerstag in Stadtlohn die Kundin eines Verbrauchermarktes bestohlen. Die Frau hatte sich in einem Geschäft am Schützenweg aufgehalten, wo es gegen 17.00 Uhr zu der Tat kam. Das dabei entwendete Portemonnaie war in einem verschlossenen Korb verstaut, den die Täter unbemerkt geöffnet hatten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die Polizei warnt erneut vor Taschendieben: Täter nutzen insbesondere das Gedränge in Geschäften oder die Ablenkung beim Einkaufen aus. Wertgegenstände und Geldbörsen sollten möglichst nah am Körper und in verschlossenen Innentaschen getragen werden. Taschen und Rucksäcke sollten niemals unbeaufsichtigt bleiben oder offen getragen werden. Wer einen Diebstahl bemerkt oder verdächtige Personen beobachtet, sollte umgehend die Polizei über den Notruf (110) informieren. (to)

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