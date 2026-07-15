Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken/Velen-Ramsdorf - Mehrere Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen

Borken/Velen (ots)

Immer wieder ermittelt die Polizei wegen Unfallfluchten. Auch die folgenden Fälle reihen sich in diese Entwicklung ein:

- Einen geparkten Pkw touchiert hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken. Der Audi stand am Dienstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr auf einem Parkplatz einer Firma an der Weseler Landstraße.

- Zu einem weiteren Fall kam es an der Neumühlenallee in Borken-Gemen. Ein Unbekannter beschädigte zwischen Montagabend und Dienstagabend einen schwarzen Fiat. Zu dem Zeitpunkt stand das Auto auf einem Parkplatz am Friedhof.

- Auch in Velen-Ramsdorf kam es zu einer Unfallflucht. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstagmorgen und Dienstagmittag. Der Fahrzeughalter hatte den Cupra auf der Barbarastraße geparkt.

Alle Autos wiesen Beschädigungen an der hinteren Stoßstange auf. In den genannten Fällen entfernten sich die Verursacher, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. 02861 (9000) entgegen.

Weiterfahren nach einem Verkehrsunfall ist kein Kavaliersdelikt. Wer sich vom Unfallort entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, begeht eine Straftat. Dabei droht eine empfindliche Geldstrafe bis hin zum Verlust der Fahrerlaubnis.

Besonders häufig handelt es sich um die typischen Parkplatzrempler - abgefahrene Spiegel, Kratzer oder kleine Blechschäden. In der Regel begleicht dies die Versicherung. Dennoch verlassen manche Unfallverursacher aus Unsicherheit oder Angst den Unfallort.

Wichtig ist: Kommt es zum Unfall, sollten Beteiligte die Polizei informieren. Das bloße Hinterlassen eines Zettels mit Namen und Telefonnummer am beschädigten Fahrzeug reicht nicht aus. Nach einem Unfall muss ein ordnungsgemäßer Austausch der Personalien ermöglicht werden.

Die Botschaft ist klar: Unfallflucht lohnt sich nicht. Wer Verantwortung übernimmt und den Vorfall korrekt meldet, vermeidet oft deutlich schwerwiegendere rechtliche und finanzielle Folgen. Die Polizei sucht Zeugen - jede Information kann wichtig sein. Hinweise zu den oben genannten Unfällen erbittet das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell