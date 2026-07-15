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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Geldbörse unbemerkt entwendet

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Pfeifenofen;

Tatzeit: 14.07.2026, 09.30 Uhr;

Taschendiebe haben am Dienstag in Stadtlohn eine Frau bestohlen: Sie hatte sich gegen 09.30 Uhr als Kundin in einem Verbrauchermarkt an der Straße Pfeifenofen aufgehalten, als es zu der Tat kam. An der Kasse stellte die Geschädigte fest, dass ihr Portemonnaie fehlte. Es hatte im Rucksack der Frau gelegen, der wiederum am Einkaufswagen hing. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus. Tel. (02561) 9260.

Die Polizei warnt erneut vor Taschendieben: Täter nutzen insbesondere das Gedränge in Geschäften oder die Ablenkung beim Einkaufen aus. Wertgegenstände und Geldbörsen sollten möglichst nah am Körper und in verschlossenen Innentaschen getragen werden. Taschen und Rucksäcke sollten niemals unbeaufsichtigt bleiben oder offen getragen werden. Wer einen Diebstahl bemerkt oder verdächtige Personen beobachtet, sollte umgehend die Polizei über den Notruf (110) informieren. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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