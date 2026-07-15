Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall weitergefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Bundesstraße 54;

Unfallzeit: 14.07.20256, 16.15 Uhr;

Im Vorbeifahren gestreift haben sich zwei Autos am Dienstag auf der Bundesstraße 54 in Gronau. Eine Frau war dort gegen 16,.15 Uhr in Richtung Enschede unterwegs. Kurz vor der Staatsgrenze sei ihr ein weißer Pkw entgegengekommen und dabei weit auf ihre Fahrbahn geraten. Die Außenspiegel kollidierten und der zweite Beteiligte entfernte sich, ohne anzuhalten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

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