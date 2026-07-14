Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wohnmobil touchiert mehrere Pkw - Polizei sucht Fahrer

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Schaffeldstraße;

Unfallzeit: 13.07.2026, 10.55 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall bittet die Polizei um Hinweise zum Fahrer eines Wohnmobils. Nach bisherigen Ermittlungen war das Fahrzeug auf der Schaffeldstraße in Richtung Dingdener Straße unterwegs. Auf Höhe eines Automobilhändlers streifte das Wohnmobil drei am Fahrbahnrand abgestellte Pkw. Nach Angaben einer Zeugin war eine seitliche Klappe des Wohnmobils geöffnet und verursachte die Beschädigungen.

Es ist möglich, dass der Fahrer den Zusammenstoß nicht bemerkt hat. Laut Zeugenangaben handelte es sich um ein älteres Wohnmobil mit BOH-Kennzeichen. Die Polizei bittet den Fahrer sowie weitere Zeugen, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Bocholt unter der Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)

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