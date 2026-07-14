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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Automat gewaltsam geöffnet und Geldkassette entnommen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße;

Tatzeit: zwischen 11.07.2026, 22.00 Uhr und 13.07.2026, 08.00 Uhr;

Am vergangenen Wochenende machten sich bislang unbekannte Täter an einem Automaten eines Selbstbedienungskiosks zu schaffen. Die Einbrecher öffneten das Gerät an der Münsterstraße zwischen Samstagabend und Montagmorgen gewaltsam. Aus dem Inneren entnahmen sie die Geldkassette, die mit Bargeld gefüllt war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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