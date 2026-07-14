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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall weitergefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 13.07.2026, zwischen 06.00 Uhr und 17.45 Uhr;

Einen Ford Focus touchiert und weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz einer Bäckereifiliale an der Bahnhofstraße. Der Wagen stand dort am Montag zwischen 06.00 Uhr und 17.45 Uhr. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der linken Seite und verließ daraufhin den Parkplatz. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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