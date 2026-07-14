POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall weitergefahren

Reken (ots) - Eine Frau um ihr Bargeld gebracht haben bislang unbekannte Täter am Samstagmittag in Reken. Einer der beiden Männer erschien unangekündigt an der Haustür der Geschädigten und gab vor, taubstumm zu sein und Spenden zu sammeln. Die Frau beendete den kurzen Kontakt an der Tür und schloss diese. Als sie zurück in die Wohnung ging, bemerkte sie, dass ...

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