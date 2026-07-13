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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kindertagesstätte scheitert

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Markgrafenstraße;

Tatzeit: 12.07.2026, 10.40 Uhr;

In eine Kindertagesstätte einbrechen wollte ein bislang unbekannter Täter am Sonntagmorgen in Bocholt. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat gegen 10.40 Uhr. Zu dem Zeitpunkt versuchte sich der Unbekannte, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude an der Markgrafenstraße zu verschaffen. Es blieb bei einem Versuch. Der Einbrecher konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ungefähr 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und eine schlanke Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er ein gestreiftes T-Shirt und eine graue Jogginghose. Er war mit einem Gazelle-Damenrad unterwegs.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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