POL-BOR: Südlohn-Oeding - Nach Kollision geflüchtet
Südlohn (ots)
Unfallort: Südlohn-Oeding, Winterswyker Straße;
Unfallzeit: zwischen 11.07.2026, 18.00 Uhr, und 12.07.2026, 12.10 Uhr;
Nach einem Unfall weitergefahren ist ein Unbekannter am Wochenende in Südlohn-Oeding. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er einen schwarz lackierten BMW gestreift, der an der Winterswyker Straße parkte. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)
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