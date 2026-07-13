POL-BOR: Südlohn-Oeding - Nach Kollision geflüchtet

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Alfertring; Tatzeit: zwischen 11.07.2026, 18.45 Uhr, und 12.07.2026, 07.30 Uhr; Bargeld gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag aus dem Kiosk eines Freibads in Gronau-Epe. Um in das Gebäude auf dem Gelände zu kommen, hatten sich die Einbrecher gewaltsam daran zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to) ...

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