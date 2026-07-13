PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Freibad-Kiosk

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Alfertring;

Tatzeit: zwischen 11.07.2026, 18.45 Uhr, und 12.07.2026, 07.30 Uhr;

Bargeld gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag aus dem Kiosk eines Freibads in Gronau-Epe. Um in das Gebäude auf dem Gelände zu kommen, hatten sich die Einbrecher gewaltsam daran zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 12:44

    POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Pedelec übersehen und damit kollidiert

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Alstätte, Kreisverkehr Münsterstraße / Ottensteiner Damm / Kreisstraße 17 / Alter Weg; Unfallzeit: 12.07.2026, 20.00 Uhr; Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Sonntag in Ahaus-Alstätte bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 51-Jähriger befuhr gegen 20.00 Uhr mit seinem Pkw den Kreisverkehr Münsterstraße / Ottensteiner Damm / Kreisstraße 17 / Alter Weg. Als der Bad ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 11:11

    POL-BOR: Geldautomat in Borken-Rhedebrügge gesprengt - Wer kann Hinweise geben?

    Münster / Borken (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Borken und der Polizei Münster Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen (13.07., 03:03 Uhr) einen Geldautomaten in der Bocholter Straße in Borken-Rhedebrügge gesprengt. Zeugen meldeten der Polizei einen lauten Knall. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten die Sprengung fest. Nach ersten ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 13:26

    POL-BOR: Groß Reken - Unfallflucht auf Bankparkplatz

    Groß Reken (ots) - Unfallort: Groß Reken, Hauptstraße; Unfallzeit: 10.07.2026, 14.55 Uhr; Einen weißen SUV hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren auf einem Parkplatz einer Bankfiliale an der Hauptstraße in Groß Reken beschädigt. Der Audi Q5 hatte dort am Freitagnachmittag kurz gestanden und war dann vorne rechts deutlich beschädigt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren