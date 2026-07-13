Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Pedelec übersehen und damit kollidiert

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Alstätte, Kreisverkehr Münsterstraße / Ottensteiner Damm / Kreisstraße 17 / Alter Weg;

Unfallzeit: 12.07.2026, 20.00 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Sonntag in Ahaus-Alstätte bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 51-Jähriger befuhr gegen 20.00 Uhr mit seinem Pkw den Kreisverkehr Münsterstraße / Ottensteiner Damm / Kreisstraße 17 / Alter Weg. Als der Bad Bentheimer aus diesem in den Ottensteiner Damm abbog, kollidierte er mit der 16-Jährigen: Diese befand sich auf dem in beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg und querte gerade die Einmündung des Ottensteiner Damms in den Kreisel. Der Autofahrer gab an, das Zweirad der Ahauserin übersehen zu haben. (to)

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