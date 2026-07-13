Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Geldautomat in Borken-Rhedebrügge gesprengt - Wer kann Hinweise geben?

Münster / Borken (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Borken und der Polizei Münster

Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen (13.07., 03:03 Uhr) einen Geldautomaten in der Bocholter Straße in Borken-Rhedebrügge gesprengt.

Zeugen meldeten der Polizei einen lauten Knall. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten die Sprengung fest. Nach ersten Erkenntnissen entfernten sich mindestens drei Tatverdächtige mit einem dunklen Audi vom Tatort. Am Fahrzeug waren zuvor in Rhede entwendete Kennzeichen angebracht. Diese lauten BOH-LT11 und AH-AL8.

Durch die Sprengung wurde die Filiale in einem freistehenden Gebäude zerstört. Personen wurden bei der Sprengung nicht verletzt. Ein Statiker wird die Statik des Gebäudes begutachten und eine mögliche Beeinträchtigung feststellen. Die Spurensicherung der Polizei Münster ist aktuell vor Ort. Die Höhe des Sachschadens ist Bestandteil der Ermittlungen. Nach bisherigem Kenntnisstand machten die Täter keine Beute.

Aus bisherigen Ermittlungen geht hervor, dass Täter sich teilweise nach der Tat zunächst in Scheunen oder auf verlassenen Höfen verstecken.

Hinweise nimmt die ermittlungsführende Behörde Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Bild- und Videodateien können im Hinweisportal der Polizei NRW hochgeladen werden: https://nrw.hinweisportal.de/.

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