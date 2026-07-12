Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Unfallflucht auf Bankparkplatz

Groß Reken (ots)

Unfallort: Groß Reken, Hauptstraße;

Unfallzeit: 10.07.2026, 14.55 Uhr;

Einen weißen SUV hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren auf einem Parkplatz einer Bankfiliale an der Hauptstraße in Groß Reken beschädigt. Der Audi Q5 hatte dort am Freitagnachmittag kurz gestanden und war dann vorne rechts deutlich beschädigt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden. (mh)

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