POL-BOR: Groß Reken - Unfallflucht auf Bankparkplatz
Groß Reken (ots)
Unfallort: Groß Reken, Hauptstraße;
Unfallzeit: 10.07.2026, 14.55 Uhr;
Einen weißen SUV hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren auf einem Parkplatz einer Bankfiliale an der Hauptstraße in Groß Reken beschädigt. Der Audi Q5 hatte dort am Freitagnachmittag kurz gestanden und war dann vorne rechts deutlich beschädigt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.
Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden. (mh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell