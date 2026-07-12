Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zwei alkoholisierte Zweiradfahrer bei Unfällen leicht verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße und Dülmener Weg;

Unfallzeit: 11.07.2026, 14.55 Uhr und 21.35 Uhr;

Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte am Samstagnachmittag einen augenscheinlich deutlich alkoholisierten, in Schlangenlinie fahrenden Fahrradfahrer und informierte die Polizei. Auf der Heidener Straße stürzte der Radfahrer zweimal ohne Fremdeinwirkung und stieg jedes Mal erneut aufs Rad. Die Beamten trafen den leicht verletzten 47-jährigen Mann aus Borken zu Hause an. Ein Alkoholtest deutete auf einen Atemalkoholwert von knapp 3 Promille hin. Am Samstagabend stürzte ein 20-jähriger Mann mit seinem Pedelec auf dem Dülmener Weg. Er hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen während der Fahrt nach hinten umgesehen und dabei die Kontrolle verloren. Ein Atemalkoholwert bestätigte den Verdacht der Beamten bei der Unfallaufnahme und wies auf einen Atemalkoholwert von 2,4 Promille hin. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Borkener Krankenhaus.

Sowohl dem 47-jährigen als auch dem 20-jährigen Zweiradfahrer wurden Blutproben durch Ärzte entnommen, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachweisen zu können. Die Beamten leiteten jeweils Strafverfahren ein. (mh)

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