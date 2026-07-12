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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Motorradfahrer leicht verletzt

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Bundesstraße 224;

Unfallzeit: 09.07.2026, 19.45 Uhr;

Am Donnerstagabend erlitt ein 21-jähriger Rekener auf der B224 zwischen Raesfeld und Erle beim Sturz mit seinem Motorrad leichte Verletzungen. Nach eigenen Angaben habe er plötzlich die Kontrolle verloren, als ihm aus bisher unbekannter Ursache das Hinterrad weggerutscht sei. Rettungskräfte versorgten seine Verletzungen ambulant. Drei an der Unfallstelle wartende Motorradfahrer konnten keine Angaben zum Unfallhergang machen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Kratzer als auch auffällige einspurige Gummiaufriebspuren auf der gerade verlaufenden, trockenen Fahrbahn. Solche Spuren können ein Hinweis auf eine auf dem Hinterrad gefahrene Fahrakrobatik (sogenannte Wheelies) sein, die nichts im öffentlichen Straßenverkehr zu suchen haben. Der Hinterreifen des Unfallfahrzeugs war trocken, sauber und hatte ausreichend Profil. Den Verdacht der Beamten bestätigte weder der 21-jährige Leichtverletzte selbst, noch die mit ihm gefahrenen drei Motorradfahrer.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden. (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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