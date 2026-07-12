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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - 50-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 11.07.2026, 00.18 Uhr;

In der Nacht zum Samstag alarmierten Verkehrsteilnehmer die Rettungskette. Sie hatten auf dem Radweg der Bahnhofstraße einen 50-jährigen Mann am Boden liegend bemerkt und waren ihm zur Hilfe geeilt. Neben dem Bewusstlosen lag ein Pedelec. Alkoholgeruch war wahrzunehmen. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik nach Enschede. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden. (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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