POL-BOR: Bocholt - 14-Jähriger stürzt mit E-Scooter
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Unter den Eichen;
Unfallzeit: 10.07.2026, 14.15 Uhr;
Ein 14-jähriger Junge stürzte am Freitagnachmittag mit seinem E-Scooter und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er war auf dem Radweg der Straße "Unter den Eichen" in Richtung Euregio-Gymnasium unterwegs und verlor aus bisher unbekannter Ursache in Höhe der Einmündung Buchenallee die Kontrolle über den Elektroroller. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Bocholter Krankenhaus. (mh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell