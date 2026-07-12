Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 14-Jähriger stürzt mit E-Scooter

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Unter den Eichen;

Unfallzeit: 10.07.2026, 14.15 Uhr;

Ein 14-jähriger Junge stürzte am Freitagnachmittag mit seinem E-Scooter und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er war auf dem Radweg der Straße "Unter den Eichen" in Richtung Euregio-Gymnasium unterwegs und verlor aus bisher unbekannter Ursache in Höhe der Einmündung Buchenallee die Kontrolle über den Elektroroller. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Bocholter Krankenhaus. (mh)

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